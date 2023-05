Monseñor Leigue: "Pedimos que no se politice, que no se estigmatice a la Iglesia"

“Todo error, todo delito, hay que investigarlo y hay que hacer justicia, seguro; pero lo que pedimos es que no se politice (el tema), que no se estigmatice a la Iglesia, porque no son todos (los que cometieron el error, el delito)”, manifestó monseñor René Leigue en su homilía del quinto domingo de Pascua, en referencia al caso del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, ligado a abuso de menores.