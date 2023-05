Monseñor Leigue pide a los medios de comunicación informar también las cosas buenas de la Iglesia

“Piensen que el Señor está ahí, para acompañarnos, para darnos fortaleza. No tengan miedo, problemas siempre habrá. Es importante que ustedes no se salgan del camino”, expresó.

​En medio de tantas convulsiones y problemas que podemos pasar, no perdamos la esperanza, pide Arzobispo de Santa Cruz



¿Lo hacemos? O nos estamos guardando para nosotros nomás o tenemos miedo de anunciar a este señor, a este Dios. Tenemos miedo de llamarnos Hijos de Dios, tenemos miedo de llamarnos que somos parte de esta familia cristiana. Creo que este momento que las turbulencias que salen en la vida, a veces como que nos quedamos ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Creo que ahí es donde el Señor nos llena de esta fuerza, de ese poder que él tenía, nos llena también de ese poder de decir: No tengan miedo, problemas siempre habrá, es importante que ustedes no se salgan del camino que yo les he enseñado nos dirá el Señor.