Monseñor Leigue: "Santa Cruz está luchando contra el Gobierno, los movimientos sociales y la Policía"

"Esto no puede seguir así" , dijo, argumentando que todos los bolivianos merecen también la protección del Gobierno. Afirmó que no se está inventando nada con relación al conflicto por el censo, sino que todos son testigos de esta situación, no solo a escala nacional, sino también internacional.

El arzobispo lanzó la pregunta sobre si no es posible dar una respuesta a Santa cruz, o es que no se quiere. "Cuando no se quiere, siempre hay un pero, porque no se quiere solucionar alguna cosa y en este caso, solucionar este problema, pareciera que es eso", aludió al nivel central.