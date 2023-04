Monseñor Leigue sugiere al Gobierno que escuche y dialogue con los sectores en conflicto

“Los grupos en huelga de hambre, como los maestros, están movilizados porque no son escuchados, y los otros grupos, que están en contra del traspaso de los fondos de jubilación a la Gestora Pública, están en lo mismo; ellos dicen que quieren hablar”, remarcó Leigue.

Para monseñor Leigue, la clave está en socializar, hablando con todos los grupos, no solamente con sectores afines al Gobierno nacional, y sin dejar a un lado a la oposición o los que opinan diferente. “El diálogo se debe dar con todos para conocer qué es lo que quiere sacar (aprobar) el Gobierno, a lo mejor son leyes buenas, pero cómo sabemos si es bueno o no si no hay una socialización con todos los sectores”.