Monseñor y la Navidad: “Sin el Niño Jesús, las fiestas no tienen sentido. Hoy más que las iglesias, los supermercados y mercados son los frecuentados”

A las puertas de la Navidad, el monseñor Estanislao Dowlaszewic , arzobispo auxiliar, reflexionó sobre el significado de esta festividad , invitando a los fieles a preparar no solo los adornos y las celebraciones, sino también sus corazones.

En su mensaje, Dowlaszewic señaló que, en medio de los preparativos, muchas personas olvidan lo esencial: prepararse espiritualmente y preparar el corazón . “La lista de los regalos, la comida, el nuevo vestido, todo eso no importa a pesar de la crisis. Sería bueno, que hagamos cada una una breve evaluación de cómo nos preparamos y presentamos a la Navidad. No basta organizar la fiesta, lo importante es que es nosotros nos preparemos y estemos listos”, reflexionó.

“No nos olvidemos, en estas fiestas navideñas, no puede faltar el gran protagonista, la persona más importante, a la que no se puede reemplazar con nadie ni con nada: esa persona es el Niño Jesús, que es el mismo Dios, sin Él las fiestas no tienen sentido. Las luces brillantes solo de mostrarán gran oscuridad”, complementó.