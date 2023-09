Montaño da 10 días a la Gobernación para ratificar la construcción del tramo Buena Vista - Las Cruces

“Aquí ya se ha decidido por unanimidad de todos ustedes que la carretera se va a construir. Nuestro Gobierno va a respaldar esa firme decisión de cada uno de ustedes”, manifestó el ministro Édgar Montaño, al finalizar la reunión que este viernes congregó a los actores del proyecto carretero Buena Vista- Las Cruces. Montaño dio 10 días de plazo a la Gobernación para la ratificación del convenio intergubernativo y manifestó que si eso no sucede será responsabilidad del gobierno departamental y que las organizaciones sociales podrán tomar las medidas que correspondan para exigir el cumplimiento.

“Ya es mucho tiempo, hemos hecho inversiones, hemos hecho reuniones, se han realizado mesas técnicas y ahora sabemos que los que no quieren que se construya esta carretera son los funcionarios de la gobernación cruceña. Ellos son los responsables”, expresó.

Por su parte, Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña, en conferencia de prensa, manifestó que decidieron salir de la reunión sobre el proyecto carretero Buena Vista – Las Cruces debido a que no era técnica sino política.

“Hicimos una consulta, no nos dejaron hacerla en público, pero la hicimos en privado: ¿Dónde estaba el alcalde de Montero?, ¿dónde estaba el alcalde de Cotoca?, ¿dónde estuvo la invitación al alcalde Carmelo Meléndrez de Quirusilla, (la invitación) al del Trigal, al de Moro, Moro, al de Valle Grande?, porque ellos (los organizadores) manifestaron que estaban las cuatro macro regiones del de Santa Cruz. No estaba el (alcalde) de Pailón, no estaba el de San Julián… Comenzamos a ver un tema político”, detalló.