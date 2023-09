Montaño insiste con que habrá nuevos bloqueos si la Gobernación no da luz verde a la carretera por zona de acuíferos

"Hasta el mediodía (de este domingo 3 de septiembre) se cumple los tres días que anuncié, de ahí tengo que viajar al Beni y luego tengo que ir a Cochabamba. Todos los días tenemos entrega de obras. Tres días los esperé a los funcionarios de la Gobernación para ayudarlos y colaborarlos. Esperemos que puedan recapacitar y den una alegría para Santa Cruz", indicó Montaño a tiempo de referirse a la construcción del tramo carretero.



Según la autoridad nacional, hay tres puntos claros que se observa de la posición de la Gobernación. Primero, "el trazo y los estudios fue realizado por la Gobernación, no por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero además el señor (Rubén) Costas, cuando era gobernador, pidió al Gobierno esos recursos".



Montaño sostuvo que "la Gobernación hizo el trazo y los estudios y solicitó a la Asamblea para que se constituya como red fundamental".



Segundo, "los funcionarios de la Gobernación y asambleístas de Creemos, han puesto el crédito en peligro. Puede que la entidad financiadora decida retirarse y destine (el dinero) a otro sector".



Y tercero, "los comunarios pueden tomar acciones de hecho porque el financiamiento está en riesgo. Encima se enfrascan, los de la Gobernación, en mentirle a la población. El mismo secretario de la Gobernación entregó las licencias ambientales".



Es más, el ministro indicó que en caso de no dar una solución en estos tres días de plazo que dio a la Gobernación, "seguramente vamos a ver la presión de la población. Pero nuestro Gobierno no tiene nada que ver en este tema, es solo capricho y la mala voluntad de no querer traer los recursos económicos para el departamento de Santa Cruz".