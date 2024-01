Montenegro dice que la denuncia de Sosa es “descabellada” y busca "tapar la estafa" con los cordones del BRT

El vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña, Bernardo Montenegro, consideró que la denuncia de la exalcaldesa Angélica Sosa por el retiro de los cordones del proyecto del Sistema de Transporte Rápido (BRT) es “descabellada” y señaló que la Justicia no ordenó que se preserven los cordones retirados.

“Con una descabellada denuncia pretende t apar la gran estafa que hizo hasta con los cordones, porque al retirarlos quedó totalmente evidenciado que no cumplían con las especificaciones técnicas, pues algunos no cumplían con la cantidad de fierros, anclajes o estribos”, indicó Montenegro en contacto con EL DEBER.

"El juez nunca le autorizó que destruyan los cordones, el juez le autorizó el retiro y la conservación de los cordones porque son un adelanto de prueba, un anticipo de prueba; entonces no pueden destruirlos" , dijo Heredia en comunicación con EL DEBER.

Sin embargo, Montenegro considera que esta denuncia no debería aceptarse porque no se han incurrido en esos delitos durante las labores de retiro de los cordones del BRT y agrega que la Justicia no ordenó que se los preserve, como señala el abogado de Sosa.