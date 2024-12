Montenegro sobre la propuesta del Concejo: "No se puede llamar ley a dos hojas sin sustento técnico"; insiste en que el precio del pasaje es de Bs 2

El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz, Bernardo Montenegro, acusó al Concejo Municipal de evadir su responsabilidad en el conflicto del transporte público al aprobar una "ley sin sustento técnico". Montenegro cuestionó que los concejales hayan presentado un proyecto sin análisis técnico, económico ni legal, al que califica como una medida política que no soluciona el problema .

“La ley que aprobaron no tiene ni pies ni cabeza. No se puede llamar ley a dos hojas con tres párrafos sin sustento técnico. Esto no resuelve nada y solo deslindan sus responsabilidades”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa.