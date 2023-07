Morón anuncia que la Fiscalía admitió su denuncia por la construcción de la carretera Tundy-Las Peñas

“Que quede claro que no estamos en contra del pavimento en Tundy , nosotros apoyamos el progreso de la ciudad. Pero el alcalde no puede beneficiarse a costa del dinero del municipio, tal como ya lo hizo en su anterior gestión con la doble vía hacia su cervecería”, detalló Morón.

Sobre esta denuncia, desde la dirección de Comunicación de la Alcaldía manifestaron: "El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra no se referirá a un tema de orden privado, con denuncia a una persona particular, que no tiene relación laboral con el municipio".