Morón: "La denuncia sobre la compra de computadoras ha calado hondo, pero la Alcaldía busca desviar la atención"

"Un concejal suplente sugirió realizar pruebas antidoping, sugerencia que hasta yo apoyaría, pero no solo a los concejales, sino a muchas otras autoridades. Sin embargo, ese pequeño comentario fue mal utilizado, apuntándome directamente a mí para que yo me altere, conteste y entre en su juego. Pero no lo voy a hacer porque lo único que buscan con esto es desviar la atención de la ciudadanía", manifestó Morón.