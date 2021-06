Mototaxista es sentenciado a 30 años en Palmasola por el feminicidio de su pasajera y amiga

Escucha esta nota aquí

El mototaxista Rubén Chamo Soleto (29) decidió someterse a una audiencia de procedimiento abreviado este martes, donde admitió que asesinó a su pasajera, Mary Jenny Laveran Para (30) en Puerto Suárez y el Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal, decidió sentenciarlo a 30 años de prisión en Palmasola, por el delito de feminicidio.

“La Fiscalía ofreció las pruebas consistentes en el acta de declaración informativa de los familiares, certificado médico forense, entre otros elementos probatorios, además que el sujeto reconoció haber cometido el feminicidio y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que la autoridad jurisdiccional dictó la máxima sentencia por este delito”, indicó Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz.

El crimen que estremeció a los porteños sucedió el sábado, pero quedó al descubierto el domingo por la tarde, cuando una autoridad indígena encontró el cuerpo sin vida de la víctima, que yacía semidesnuda a 5 kilómetros, sobre la carretera al Mutún.

Los familiares de Mary denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) que con la última persona que se había encontrado era con Rubén Chamo Soleto, quien fue aprehendido y en primera instancia dijo no recordar nada, pero un araño en la tetilla izquierda y un golpe en la nariz lo dejaron al descubierto y se declaró autor confeso.

Las investigaciones policiales establecieron que la noche del sábado la víctima acudió a una fiesta y cuando decidió retirarse coincidió con la salida del mototaxista, a quien le pidió dejarla al paso.

El sujeto aceptó y la llevó, pero se desvió hacia la vía del Mutún, donde intentó abusar sexualmente de la Mary, quien opuso resistencia y fue severamente golpeada con piedra hasta perder la vida. Tras el hecho el agresor se alejó del lugar, dejando abandonada a su víctima.

El fiscal asignado al caso, Alejandro Justiniano, confirmó que entre las pruebas colectadas en el lugar del suceso se recogieron piedras y restos de botellas de vidrio.

