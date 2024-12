Mucarzel atribuye las denuncias en su contra a un supuesto plan político para removerla del Concejo

“Este señor ha querido difamarme y no se lo voy a permitir. Tenemos toda la documentación y demostraremos que sus acusaciones son infundadas”, declaró Mucarzel en conferencia de prensa junto a su abogado Arturo Heredia.

Por su parte, Mucarzel aseguró que continuará en su labor fiscalizadora y no permitirá que se mancille su nombre. “Cuando uno trabaja con la verdad y la honestidad, no hay artimañas que puedan prevalecer. Estas acusaciones no lograrán sacarme de este curul”, sostuvo.