Mucarzel: "No se puede dejar de lado nuestro rol fiscalizador por ser de un partido, ni podemos tapar el sol con un dedo en el tema de corrupción"

Con la consigna de que el ciudadano está por encima de cualquier opción partidaria, la presidenta del Concejo Municipal cruceño, Silvana Mucarzel , dio una larga entrevista a EL DEBER Radio, en el programa ¡Qué semana! Justificó que su rol es el de fiscalizar y que en esa misión ella no va a tener miramientos a la hora de investigar.

Se le preguntó si al ser ella de UCS y ahora haberse adherido a una denuncia contra uno de los hombres de confianza (Mario Centellas) del alcalde Jhonny Fernández, en el caso de la Secretaría de Administración Tributaria, sería ahora una figura contestaria y se estaría desmarcando del partido del que es jefe el alcalde . Y ella reiteró que en su cargo no vela por los intereses del partido ni del alcalde, sino de la ciudadanía en general, o como ella dijo: Santa Cruz primero , la verde, blanco y verde.

Estaba hablando de manera integral. Yo creo que las personas que no están conformes con lo que ganan de manera mensual, deben irse a su casa. No podemos tapar el sol con un dedo, en el Municipio existen varios funcionarios que se los ha encontrado en actos de corrupción.

Mire, desde que soy presidenta del Concejo Municipal me he manejado de forma institucional, por el bien de Santa Cruz. Si bien el Municipio se divide entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Concejo es parte del Legislativo y yo como parte de este último tengo mucho trabajo que hacer ahí.

Desde que soy presidenta del Concejo no existe tal coordinación . Lo que sí ustedes han podido observar es que los lunes hay reuniones de gabinete, donde van los asesores para que se pueda implementar una agenda. Mi persona ha dejado de asistir porque hay ámbitos en el Legislativo que se tienen que trabajar, mi agenda está más activa que otras legislaturas.

Efectivamente, mi persona, desde el 20 de agosto ha mandado en reiteradas ocasiones, para ser más exacta, tres PIEs (Petición de Informe Escrito), esto es un mecanismo que los concejales utilizamos para poder fiscalizar, Pero desde el 20 de agosto no he tenido respuesta .

Como se sabe, solamente con una Petición de Informe Escrito (PIE) que usted emita al Ejecutivo municipal da para que se pueda activar la Petición de Informe Oral (PIO). Yo tengo tres que no he tenido respuesta absoluta, y por ende, les comenté a los colegas concejales lo que estaba aconteciendo y dada la coyuntura de corrupción que ha llegado hasta la Fiscalía (ya me adherí también a la denuncia), se activó el PIO, que será llevado a cabo el 16 de octubre.