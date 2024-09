Mucarzel pide priorizar a Santa Cruz y que (políticos) den espacios a jóvenes que tienen valores y sin doble discurso

“Es importante que quienes hagan parte de la política, busquen servir a su patria genuinamente y no a intereses sectarios que dañan a Santa Cruz y al país. Que estas personas, se hagan a un lado si tienen como prioridad sacar ventajas o beneficios personales”, enfatizó.

La presidenta dijo que Bolivia necesita líderes que “ sirvan en verdad a esta tierra y su gente” y pidió dar espacio a los jóvenes y a personas que no han tenido oportunidades, pero que tengan valores íntegros, sin dobles discursos y que actúen en congruencia con lo que dicen.

“Es tiempo de priorizar a Santa Cruz en el marco del desarrollo nacional, porque en la medida de que nuestra región crezca, estaremos respaldando e impulsando el desarrollo nacional. Quien no entendió esto no podrá promover ninguna política pública sólida, contundente y sostenible. Es hora de un verdadero protagonismo económico, social y político desde Santa Cruz y, no debemos cansarnos de repetirlo, es la hora de los jóvenes, de las mujeres, de nuevos líderes auténticos”, señaló.