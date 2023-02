Muere el niño picado por un alacrán

El niño de cuatro años que estaba en terapia intensiva tras ser picado por un alacrán no resistió y murió cerca del mediodía de este lunes. Las autoridades en Salud de la Gobernación de Santa Cruz confirmaron el deceso del pequeño, quien desafortunadamente sufrió nuevamente un paro cardiaco y no resistió. Personal médico trataron de reanimarlo desde las 11:30, pero el desenlace fue fatal.

E l secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Edil Toledo, l amentó el deceso del niño y responsabilizó al Ministerio de Salud por la falta de antídotos , pues, por ley, es una competencia de esta instancia proveerlos. Remarcó que fue el personal de salud de la Gobernación cruceña, que por ‘amistad’, logró que las autoridades de Brasil donen l as cinco dosis del antídoto que necesitaba el pequeño cuando luchaba por su vida. En horas de la madrugada se logró suministrarle una de las dosis. “Acaba de fallecer el niño. Acá están todos mis colegas que han trabajado día y noche desde el fin de semana, pero desgraciadamente el paciente tenía un problema cardiaco, dos cirugías como antecedente por un problema congénito. Por la picadura del alacrán hubo una reacción anafiláctica”, explicó Toledo. Remarcó que a las 5:00 de la madrugada de este lunes se le suministró el suero para contrarrestar el veneno del alacrán, antídoto que lograron traer vía terrestre desde Corumbá-Brasil, luego de conseguir mediante donación.

Un técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Puerto Suárez, fue el encargado de trasladar el antídoto hasta la capital cruceña, por tierra, haciendo que la familia aumente las esperanzas de que el niño de cuatro años mejore.



La familia indicó que el pequeño sufrió tres paros cardiacos desde que fue internado en el hospital de niños Mario Ortiz. Comentaron que en primera instancia llevaron al niño hasta el Hospital Japonés, pero allí no lo atendieron.





“Las competencias de dar vacunas en general, los sueros antiofídicos y otros contra venenos son del Ministerio de Salud. Toda la Gobernación se puso a trabajar y conseguimos por ‘amistad’ el antídoto, siendo que era obligación del Ministerio”, protestó Toledo.



La molestia de Toledo fue mayor, pues escuchó en conferencia de prensa decir al ministro de Salud, Jeyson Auza, que ellos habían gestionado la dotación del antídoto para el niño picado por el alacrán.



“Venir a nuestra tierra y decir que todo anda bien, es falso. Está bueno que nos sigan mintiendo. Quiero dar la mala noticia, acaba de fallecer el niño y quiero desmentir al Ministro, quien dijo que hicieron las gestiones, (él) no tiene sangre en la cara”, manifestó Toledo.



El secretario de Salud mostró los documentos de respaldo que confirman que fue la Gobernación cruceña la que consiguió los antídotos. “Por la buena relación con el par brasileño se consiguió el antídoto, estas son las pruebas y (en el Ministerio de Salud) tienen la sinvergüenzura de decir que ellos hicieron las gestiones”, dijo.



Los familiares lamentaron que en el país no existan los medicamentos, llevándolos a ellos a peregrinar por los antídotos, suplicar por ayuda y hasta viajar por sus medios fuera del país.