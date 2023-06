Muerte de Colodro: hay tres pericias inconclusas que determinarán si la Fiscalía cierra el caso por suicidio

Si bien el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ya confirmó que la muerte del exinterventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López (63), se trató de un suicidio aún hay tres pericias inconclusas las cuales servirán para que la Fiscalía determine si este caso continúa o no como homicidio – suicidio.

Sin embargo, el ministro de Gobierno también detalló que existen tres informes que aún están sin resolver, pero no dio fecha para conocer sus conclusiones . A continuación, te detallamos cuáles son estos análisis inconclusos.

“Otra declaración es la realizada por su colega R., quien recuerda que existía mucha presión laboral (en el caso Fassil) y que el 22 de mayo del 2023, cuando Carlos estaba sentado con C. C., R entró a su oficina y les mencionó a ambos, que se sentía deprimido", detalló el ministro.

“Lamentablemente, al momento de realizar esta presentación, evidentemente falta una serie de actos investigativos por concluir, como son la autopsia psicológica en la biografía y la quimioluminiscencia que van a realizar el día jueves. C onsideramos que van a llegar a la misma conclusión y serán elementos que sirvan para que el Ministerio Público tome las acciones correspondientes”, señaló.

“El homicidio - suicidio es una tipificación que fue puesta de manera provisional (…). Hasta el momento en las investigaciones no se menciona ningún nombre y no podemos presumir nada, porque tenemos que ir a los hechos y a la fecha no se tiene ningún elemento para ampliar la investigación en contra de cualquier otra persona”, detalló.