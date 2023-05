Mujer a la que le dejaron una tijera en el vientre se recupera de una segunda cirugía; el equipo médico continúa en funciones

El director de la maternidad indicó que estos momentos hay dos auditorías en curso; una interna y otra externa, a cargo del Sedes y, mientras que no se conozcan los resultados, el equipo médico que intervino en la cirugía continuará en sus funciones, en apego a las normativas y protocolos.

“Mientras no haya recomendaciones de parte de las autoridades o que emanen alguna rotación o sanción administrativa. Yo no puedo tomar decisiones mientras no salgan los resultados de las auditorias”, dijo.