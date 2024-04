Multitudinaria marcha en Santa Cruz contra la jubilación forzosa a los 65 años

"No a la jubilación forzosa, sí a la jubilación digna y voluntaria" fue el lema principal de la marcha, que se desarrolló de forma pacífica, pero contundente. Los manifestantes expresaron su rechazo al proyecto de ley que obligaría a jubilarse a todos los trabajadores que cumplan 65 años.



El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, quien encabezó la marcha, señaló que la medida es "injusta e inconsulta" y que afectará gravemente a los trabajadores universitarios y del sector salud, quienes cuentan con amplia experiencia y son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones.



"No estamos en contra de la jubilación, pero sí exigimos una jubilación digna y una jubilación voluntaria. Si el gobierno quiere echar a miles de ciudadanos que van a cumplir 65 años con el único objetivo de generar fuentes de empleo para su militancia, yo les pido, si quieren empleos para su militancia, hagan empresas, inviertan, no se roben la plata y con seguridad que pueden generar empleo para su militancia", afirmó el rector.