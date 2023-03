Municipio acusa a la Gobernación de estelionato de los terrenos del Parque Industrial

Los días pasan y entre la Alcaldía y la Gobernación no hay coincidencia entre a quién le corresponde velar por el mantenimiento del Parque Industria l . Cada institución acusa a la otra de ser la responsable. La tarde de este lunes, el Municipio acusó a la Gobernación de estelionato ; uno de sus voceros aseguró que cedió el terreno cuando no le pertenecí a .

De acuerdo con Bernardo Montenegro, vocero de Asuntos Jurídicos del Municipio, “este tema ha nacido nulo de pleno derecho porque cuando firman esto (1 de julio de 2019), la Gobernación todavía no era propietaria de estos terrenos. Estos terrenos han sido inscritos recién dos días después (el 3 de julio de 2019) porque se dan cuenta del delito, delito que claramente está establecido en nuestro Código penal, como estelionato, en el artículo 337”. Así lo afirmó ante los medios de comunicación.

“Si él (el alcalde) anuncia o comenta que los alodiales siguen todavía a nombre de la Gobernación es porque ellos (Municipio) no han cumplido su trabajo; si ustedes ven en la cláusula octava, que habla de la protocolización , ahí dice que es tarea del adquiriente ; (es) él quien tiene que hacer todas las gestiones y los trámites ante Notaría de Gobierno”, manifestó Kuscevic.

Kuscevic manifestó que, con ello, la Alcaldía está desconociendo el documento firmado por los dos anteriores administradores de la Gobernación y del Municipio; además indicó que si hubiera observaciones de la Alcaldía a los documentos, no se les hicieron conocer, no les remitieron informes. Argumentó que si existen errores, los que ellos detectaron, no son de fondo y que son "subsanables".