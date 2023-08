Municipio anuncia 200 km de pavimento fuera del 4to anillo; los más beneficiados serán: el 'Plan', la 'Pampa' y la 'Villa'

El alcalde pidió a los vecinos controlar que la pavimentación se ejecute y prometió: “Obra terminada, obra pagada. Obra bien hecha, obra recibida. Si no está bien hecha, tampoco pago (pagaré)”.

Fernández indicó que daría a conocer a esos “concejales traidores, que no aprobaron la pavimentación”, para que los vecinos supieran quiénes eran.

El alcalde aprovechó la presencia de los vecinos de diferentes zonas de la ciudad para hacer distintos ofrecimientos de obras y proyectos , mientras usaba el escenario como si se tratara de un espectáculo: “¿A dónde las llevo (camionetas)?”, y la gente, a gritos, mencionaba el número de su distrito. Pero el alcalde, dueño del micrófono, seguía con su rol de animador: “¿Cuántas mujeres hay? … Y, ¿cuántas son solteras? ”, preguntaba, mientras las féminas levantaban las manos y la primera autoridad de la ciudad observaba que habían levantado las manos, más personas cuando hizo la segunda pregunta. Luego, como si el “juego” no hubiera ocurrido, volvió a referirse a las seis camionetas que entregará a los distritos para que se encarguen del mantenimiento e instalación de luminarias del alumbrado público. Agregó que cambiará las luminarias actuales, por otras, tipo led.

En el área de desarrollo humano, el alcalde ofreció el Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), para que los jóvenes que terminan el colegio lo hagan no solo como bachilleres, sino como técnicos medios, aunque no especificó en qué carreras. Asimismo, indicó que pretende dar “una ayuda” para que la Alcaldía pague la matrícula y el primer año de la universidad de los bachilleres de la ciudad. No se refirió a la fuente de financiamiento, pero preguntó si los vecinos estaban de acuerdo con esa propuesta, y adelantó que la consultará en cada distrito.