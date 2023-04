Municipio de La Guardia: niños ultrajados por maestras no quieren volver al colegio

Después de que se iniciaran las investigaciones por lesiones graves, gravísimas, violencia sicológica y privación de libertad contra niños de una unidad educativa de la zona de La Guardia, casi la mayoría de las víctimas de los ultrajes ya no quiere volver a ese centro educativo porque además están recibiendo amenazas.



Los informes de la Defensoría de la Niñez de La Guardia -a través de Ana Rojas- dan cuenta que desde hace un tiempo en una unidad educativa de la localidad de San José, a 10 kilómetros de La Guardia, dos profesoras se convirtieron en verdugos de los niños. Las denuncias de padres de familia señalan que sus hijos -que oscilan entre las edades desde los seis a 12 años- eran víctimas de violencia como ser amordazados y amarados con cinta adhesiva. Además, eran sentados y expuestos delante de sus compañeros donde eran golpeados en sus manos y cuerpo. Soportaban duros castigos hasta que llegaba incluso a privarles de ir al baño para hacer sus necesidades fisiológicas.



Los testimonios fueron clave



Las primeras investigaciones se desarrollaron después de que padres de familia recibieran las quejas de sus pequeños hijos.



Fue el 24 de febrero que a las autoridades de la Defensoría les llegaron las denuncias formales de los afectados y se logró identificar plenamente a dos profesoras como las autoras de los abusos.



Profesionales de asistencia social y sicólogas de la Defensoría de la Niñez empezaron un trabajo minucioso para esclarecer el caso. Recibieron los testimonios de al menos 16 estudiantes, con edades entre los seis y 12 años de edad.



La responsable de la Defensoría de la Niñez de La Guardia, Ana Rojas, aseguró que la mayoría de los niños revelaron los abusos de las maestras.



Señaló que lo más degradante es que los sometían a los castigos sentados en sillas, amordazados y sometidos a golpes mientras pasaban clases y estaban expuestos ante toda el aula.



Las primeras investigaciones en coordinación con la Fiscalía y de acuerdo a las normas los abusos físicos contra niños constituyen verdad material, que está respaldada por sus testimonios y también acumularon todas las declaraciones sicológicas.



La defensora Rojas confirmó que después de que se iniciaron las pesquisas, los niños afectados con los ultrajes, así como sus padres están recibiendo amenazas de algunas personas de la unidad educativa.



Por esta razón los niños en declaraciones ante las profesionales sicólogas han revelado que ya no quieren volver a asistir a la unidad educativa porque tienen miedo.



Del mismo modo padres de familia están recibiendo amenazas por haberse armado de coraje para denunciar los abusos contra sus hijos.



Los hechos violentos contra los niños ya son de conocimiento de las autoridades educativas de La Guardia, así como de la Dirección Departamental de Educación.



Como consecuencia del inicio de la pesquisa, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con la Fiscalía levantaron diligencias. Para este martes, las dos profesoras fueron citadas de manera formal para que acudan a prestar sus declaraciones.



Un informe de trabajo social y sicológico elaborado por la Defensoría de la Niñez, establece gravísimas consecuencias por los ultrajes físicos y sicológicos a los niños.



Por esa situación, la Defensoría de la Niñez está solicitando a la Fiscalía que tras las declaraciones las maestras sean aprehendidas y presentadas ante la justicia ordinaria.



Replegaron a maestras



Luego de que se conocieran las denuncias y se abrieran las investigaciones, la Dirección de Educación aplicó algunas medidas contra las profesoras señaladas de los abusos. Así, procedió al repliegue de las educadoras, pero las derivó a otras unidades educativas, medida con la que no están de acuerdo los padres de familia de los menores que fueron víctimas de los abusos mencionados.



El director departamental de Educación, Edwin Huayllani, manifestó que los educadores están para velar por el cuidado y la enseñanza de los estudiantes y por ello, luego de las indagaciones, se aplicarán sanciones enmarcadas en la norma.