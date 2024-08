Murieron juntas, las abrazaron las llamas: Carla era fisiculturista y Carmen buena alumna

Todavía no sabían que Carla Jimena (17) y Carmen Divina Vía Rosas (15) quedaron atrapadas en el interior, ya totalmente carbonizadas.

Vivieron en carne propia la impotencia de no poder hacer nada . La explosión acabó con todo y para recargar los minutos de angustia, no había buena presión de agua para intentar aplacar las furiosas llamas de fuego . San José de Chiquitos atraviesa una drástica sequía, y el barrio de las dos adolescentes es uno de los que más sufre por la falta de acceso al agua.

Una amiga de Roxana Bobadilla, la mamá de las jovencitas, reconoce que está grave la sequía: " en ese barrio la mayor parte de los días no hay agua , a veces por la noche baja un poco y hay que estar atenta al grifo cuando caen las gotas , eso viene de hace tiempo, peor ahora que estamos en la sequía más fuerte de los últimos años".

"Una reteada de nuestras madres no es nada, quién sabe si el día de mañana estamos" El viernes Carmen y su amiga Georgina se salieron de clases a las 11:15, se fueron a buscar un material para clases, pero se quedaron 'vuelteando' por el pueblo hasta las 12:30 . Cuando se dieron cuenta que las horas habían pasado volando, se asustaron, pero luego Carmen le dijo a su compañera: "una 'reteada' de nuestras madres no es nada, quién sabe si el día de mañana estamos ". ¿Quiénes eran esas jovencitas? su vida fue segada a muy temprana edad , cuando todavía se empiezan a formar proyectos de vida, se dibujan sueños y se prueban las primeras experiencias.

Sus compañeros del cuarto de secundaria no tuvieron clases ese lunes triste, se fueron al entierro, y verlas en ese último adiós era algo no podían digerir. Es más, pidieron al director que los cambie de aula, porque no querían seguir en el mismo espacio donde quedaron sus dos pupitres vacíos.