Mutualista: concejal denuncia que funcionaria municipal presentó certificado psiquiátrico

Sonia Cecilia Limpias Zárraga, ex directora municipal de Bienes Inmuebles, que fue destituida por elaborar un informe erróneo sobre los terrenos del Mercado Mutualista, señalando que los predios son privados y no municipales, presentó un memorial y certificado psiquiátrico , como parte de su defensa.

Marcelo Aliaga, abogado del concejal Pacheco, dijo que el objetivo de Limpias es que la justicia crea que no cuenta con la capacidad de obrar. "Imagino que la defensa que hará para evitar la responsabilidad penal, es hacer pasar de loca a la señora. Es la estregia que usa la señora Limpias", dijo Aliaga.

Aliaga dijo que no aceptarán el argumento y que demandarán una pericia sicológica y psiquiátrica al Instituto de Investigación Forense (IDIF).

Pacheco informó a EL DEBER que además está presentando ante el Consejo de la Magistratura una solicitud de intervención o auditoría a los juzgados que fallaron en contra del municipio cruceño, en este caso el de Pailón y el Plan 3.000. "Atentaron contra los bienes municipales y deben responder, no me quedaré de brazos cruzados", advirtió.

"Ella ilegalmente admitió la demanda, pese a que no tenía jurisdicción. Nosotros fuimos con notario a la casa de Crapuzzi, en la avenida San Aurelio (barrio, Las Palmeras), y lo notificamos con los Informes de las comisiones. Con eso demostramos que él vivía en Santa Cruz de la Sierra y pedimos la declinatoria de competencia, amenazando con usar la vía disciplinaria que, para estos casos, prevé la destitución de jueces", explicó. Según Pacheco, esto "asustó" a la jueza , que pasó el caso a la Sala Constitucional Tercera. "Pero cuando nos notificó, solo teníamos 24 horas para pedir el levantamiento de medidas cautelares, y ella ya había mandado el expediente varios días antes", aludió.

Los apuntó por no pedir a Crapuzzi que acredite su derecho sucesorio. "Habla de terrenos de su difunto padre, pero no acreditó tener el derecho sucesorio. La Sala se justificó diciendo que la de Pailón ya había admitido la demanda", cuestionó.

"Al tener la Alcaldía su título de propiedad y Crapuzzi otro título, el Tribunal no podía resolver el derecho propietario, eso debe hacerse a través de la justicia ordinaria", dijo.

Agregó que no se había agotado la fase administrativa porque los Informes de las comisiones indican que debe enviarse una Petición de Informe Escrita (PIE) al Ejecutivo Municipal, para tener más información, por lo que no podía presentarse el amparo.

Le recalcó que las dos funcionarias destituidas, Beatriz Galviz y Sonia Limpias, no están bajo su dependencia. "Existe alguna confusión en el concejal y me llama la atención que me acuse, cuando participó en la abrogación de la Ley 417/2016", dijo.