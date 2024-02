¿Nacer el 29 de febrero trae complicaciones? El Sereci lo explica

Nacer un 29 de febrero, una fecha que solo se presenta cada cuatro años, puede generar dudas sobre cómo se registran estas personas y si tienen dificultades en trámites legales. El director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Adolfo Freire, aclaró que no existe ningún problema legal para quienes nacen en un año bisiesto.



Inscripción y documentación



Freire explicó que el Sereci inscribe a las personas nacidas el 29 de febrero con esa fecha exacta en su certificado de nacimiento y demás documentos como la cédula de identidad. Sin embargo, esto no significa que cumplan años cada cuatro años.



"La persona sigue cumpliendo cada año su cumpleaños, que no celebra en la fecha del 29, sino lo hará pues un 28 de febrero o un primero de marzo, dependiendo de lo que decidan los padres del menor", señaló.



Cambio de fecha de nacimiento



Los padres que consideren que tener una fecha de nacimiento como el 29 de febrero puede ser un perjuicio para su hijo, pueden solicitar un cambio en la vía del reglamento de saneamiento del Sereci. La nueva fecha puede ser el 28 de febrero o el 1 de marzo, a elección de los padres.



Nacimientos en años bisiestos



En los últimos dos años bisiestos, 2016 y 2020, se registraron un total de 801 nacimientos de personas que nacieron el 29 de febrero en el país. En este 2024, hasta las 8:00 de la mañana del jueves, ya habían nacido nueve niños en la maternidad Percy Boland de Santa Cruz.