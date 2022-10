Nallar desde Chonchocoro: “Me niegan la atención médica, me humillan, orinan mi ropa y me echan mi sopa”

Pese a que ya se había anulado el traslado de Nallar, los vocales Ever Álvarez y Wálter Pérez decidieron instalar la audiencia de apelación esta tarde , pues no les había llegado en físico la nueva resolución del juez Vedia. La Sala Penal Primera y Tercera, de los vocales Ever Álvarez y Wálter Pérez respectivamente, revocaron la resolución emitida el 27 de septiembre por el juez de La Guardia, Rodrigo Aldo Vedia, que ordenaba el traslado de Misael Nallar Viveros, de la cárcel de Chonchocoro de La Paz, al penal de Palmasola en Santa Cruz.

En la audiencia que se desarrolló esta tarde de manera virtual, Misael Nallar viveros pidió la palabra a los jueces y empezó a cuestionar al director de Régimen Penitenciario de Chonchocoro. "Quiero pedirle que me mire a la cara, para preguntarle si tiene el cinismo…”, empezó a reclamar Nallar. Sin embargo, el vocal Wálter Pérez interrumpió al acusado para solicitarle que no realice objeciones personales y que solo hable sobre la audiencia de apelación.

Fue así que Nallar, cambió el tono de su voz desafiante y empezó a hablar más despacio para denunciar que es humillado en la cárcel paceña. “Me niegan la atención médica, me niegan los medicamentos, me niegan todo aquí. Me humillan, me orinan mi ropa, me tiran café a mi cama, me echan mi sopa”, relató el detenido al pedir que se ejecute su traslado a la cárcel paceña.