Narcos escondían droga en caletas en dos pistas modernas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) descubrió dos pistas con moderna iluminación, además que en sus alrededores contaban con caletas, o sea especies de subterráneos para ocultar cocaína de alta pureza, para después embarcar a aeronaves para su tráfico internacional.



El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, confirmó que las dos pistas de dos kilómetros de largo y completamente iluminadas estaban en la jurisdicción de San Ignacio de Velasco.



Según el informe, la Felcn intervino este 22 de enero, cerca del mediodía, durante el operativo denominado Águila Negra y detectó la presencia de una pista clandestina y en su extremo la avioneta Beechcraft con matrícula brasileña PT-LQA.



Eduardo del Castillo, a tiempo de felicitar las acciones de la Felcn, aseguró que en este caso, luego de la requisa de la nave se encontraron 34 bidones con gasolina de aviación un total de 2.000 litros. Luego, durante un rastrillaje a unos 20 kilómetros se encontró otra pista clandestina también con iluminación y muy cerca detectaron una caleta o sea un subterráneo donde se encontró oculta droga de alta pureza (16 bolsas con 482 paquetes). El total de la droga fue de 524 kilos.



Por la zona los agentes lograron encontrar otro escondite, pero vacío. El ministro del Castillo afirmó que, pese a no haberse detenido a ninguna persona implicada con la nave y la droga, el operativo Águila negra resultó exitoso porque se logró afectar al narcotráfico con más de $us 2 millones.



Respecto a los propietarios de la aeronave y a los narcotraficantes el ministro Del castillo informó que se están realizando los contactos necesarios con autoridades antinarcóticos de Brasil para la coordinación con la finalidad de esclarecer este caso de narcotráfico.



Según los informes de la Felcn los narcotraficantes escaparon del lugar y optaron por abandonar la nave y la carga de droga, pero oculta en una caleta.



La aeronave Beechcraft con matrícula brasileña PT-LQA fue trasladada este lunes 23 hasta el aeropuerto El Trompillo por pilotos de la Fuerza de Tarea Diablos Rojos. Primero fue estacionada en Los Diablos Rojos, pero después fue ingresada al hangar 106 donde funciona la Unidad de Servicios Aéreos Policiales (USAP).



Para el Ministerio de Gobierno, la aeronave de tipo ejecutivo tiene un valor aproximado en $us 800.000.



Luego de las investigaciones la Felcn dejó en claro que la nave estaba con sus asientos en el interior y que se presume que la droga estaba por ser cargada para su traslado posiblemente a un país limítrofe.





Otras incautaciones



La Felcn también confirmó que se ejecutaron otros dos operativos con incautación de determinadas cantidades de cocaína y la detención de personas.



El 20 de este mes en Montero fueron detenidos dos hombres en poder de bolsones conteniendo 30 paquete s de cocaína.



Este 23 en la localidad de Pailón la Felcn interceptó un camión que transportaba en medio de frutas un total de166 kilos de cocaína. Fueron detenidos un hombre y una mujer.



La mañana de este martes en Beni también se procedió a la incautación de 154 kilos de cocaína. Para el Ministerio de Gobierno, en menos de tres días la Felcn procedió a la incautación de más de una tonelada de cocaína y en tres operativos se logró afectar al narcotráfico con $us 2.2 millones.



Los registros de la Felcn dan cuenta que en estos primeros 23 días de esta nueva gestión se practicaron casi 200 operativos en todo el territorio nacional y se procedió a la detención de 200 personas relacionados a los casos. Asimismo, se incautaron 10 avionetas, cinco pistas y otros elementos.



El ministro de Gobierno, en acto en el hangar policial, al mostrar la nave y toda la droga incautada dijo: “estamos luchando ferozmente contra el narcotráfico”.



La cocaína que fue encontrada cerca a una de las pistas clandestinas es de alta pureza.