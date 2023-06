'Narcovuelo': envían a la cárcel al oficial de seguridad aeroportuaria y ya suman 7 los detenidos

Por este caso denominado narcovuelo ya existen siete personas detenidas en la cárcel de Palmasola: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier.