'Narcovuelo': “Fui citado en calidad de testigo y he proporcionado toda la información requerida”, director nacional de Felcn

“He sido citado en calidad de testigo y he proporcionado toda la información requerida. En esta investigación la Felcn va a proporcionar cualquier información que requiera el Ministerio Público”, dijo Illanes a los medios este viernes por la noche.

Illanes dijo que “ cumplió con lo que ordenó la comisión de fiscales” que investiga el caso, pero no dio detalles de su declaración, sin embargo, señaló que coadyuvará con las diligencias del proceso.

Aparte del director nacional de la Felcn, también fueron c onvocados a declarar miembros del alto mando policial en la oficina de la Fiscalía que está ubicada en la calle Barcelona, del barrio Las Palmas, en la casa incautada a Pedro Montenegro.

“Yo no quiero emitir ninguna opinión porque no me corresponde, eso tiene que informar la comisión de fiscales”, dijo Illanes al ser consultado sobre las declaraciones de los otros jefes policiales.