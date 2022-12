Navidad | “Volver a casa es lo mejor que hay”: emotivos reencuentros familiares se viven en Viru Viru

Entre los encuentros más emotivos de la jornada estuvo el de Jaqueline Flores. “No me cabe en el pecho la emoción. He vuelto después de cinco años”, dijo en medio de lágrimas y abrazos de varios miembros de su familia que fueron a recibirla. Le consultamos hasta cuándo se quedaba en Bolivia y respondió: “Ahora mismo no lo sé”. El regreso a Madrid aún no está definido.