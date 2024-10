Negocio millonario: desmontes elevan hasta diez veces el costo de la tierra

El informe Fuego y Mercurio de Oxfam muestra que en la región de la Chiquitania la hectárea de tierra sin desmontar fluctúa entre los $us 100 y $us 250, dependiendo de la legalidad de la tenencia, del uso de suelo, de la accesibilidad y la infraestructura. Sin embargo, una vez deforestada y habilitada para la agricultura así como para la ganadería aumenta su valor y puede costar entre $us 1.500 y $us 2.500. Y en otras zonas de mayor valor comercial, como el Norte Integrado, los precios se elevan entre $us 1.000 y $us 5.000 por cada hectárea que esté lista.