Nessar Jahanbin: “El grafiti y el arte en aerosol son el movimiento artístico de nuestro tiempo”

Sobre su estadía en Bolivia, el 'grafitero' comentó que todavía no ha podido ver el arte urbano de las calles cruceñas, sin embargo, está ansioso de explorar las zonas y ver que están haciendo los demás artistas. Para él, los murales y otras expresiones de arte público pueden cambiar la forma en la que la sociedad funciona.

“Hay mucho que decir sobre lo que me motivó, pero es muy lindo pintar a lo grande y no tener que acarrear los lienzos”, compartió. “Acceso libre al arte para todos. El arte no debería ser exclusivo de los adinerados”, complementó el pintor urbano.