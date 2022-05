Ni los hogares de ancianos se salvan de que sus albergados sean rechazados en hospitales públicos

Escucha esta nota aquí

El sombrero comarapeño del que no se desprendía, fue puesto sobre su cajón, a modo de despedida, antes de su entierro.

Daniel Rojas Carrión, de 78 años, hace tiempo tenía una herida varicosa, que por alguna razón se infectó. Lo llevaron al centro médico San Carlos, a cuatro cuadras del Hogar de Ancianos Dios Ilumina, donde lo atendieron y le hicieron análisis, pero una alerta de grave infección obligó a derivarlo al Hospital San Juan de Dios.

"Gracias a Dios ya descansa en paz", dijo María del Carmen Vaca Díez, una de las encargadas del hogar, entre resignada y molesta porque aunque peregrinó por dos días con el adulto mayor, no fue suficiente. Finalmente, el cuerpo agotado de Daniel Rojas no resistió, y falleció en el mismo centro de adultos mayores que lo albergó por un buen tiempo.

"Él era de Comarapa, no tenía familia, le decían 'el tipo' porque siempre estaba arregladito, limpiecito. Tenía una herida varicosa y parece que a consecuencia de esa herida se le produjo una septicemia, le hicieron estudios y mostró una grave infección y a pesar de eso no lo recibieron, diciendo que no había espacio. Ni siquiera lo miraron. Él lloraba, diciendo que si estuviera en su pueblo se le habría curado la herida porque allá hacía frío", suspiró Vaca Díez.

Para María del Carmen, es todavía más lamentable el suceso porque hace un mes y medio tuvieron un problema similar con otro anciano del hogar que tenía una enfermedad. "No lo aceptaron y tuve que hacer escándalo con los medios, hacer bulla y recién se movilizaron los de la oficina del Adulto Mayor y lo derivaron a La Pampa. No sé qué está pasando con los hospitales", alertó.

Este 12 de mayo, otro adulto mayor de Dios Ilumina se puso mal y tuvo que ser trasladado en ambulancia. En el Hospital Japonés no tenían espacio, pero el Servicio Departamental de Salud en este caso se movilizó para que sea recibido en La Pampa.

Sobre el tema, se buscó la contraparte de Marcelo Cuéllar, director del San Juan de Dios, pero no respondió. El responsable de Gestión Hospitalaria de la Gobernación, Edil Toledo, pidió tiempo para averiguar sobre lo sucedido.

