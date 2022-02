Niegan que Sergio Perovic esté en Perú y justifican su salida irregular del territorio boliviano

Escucha esta nota aquí

Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa, no está en Perú, sino que se encuentra en territorio argentino, atendiendo los problemas de salud de su mamá. Así lo ratificó su abogado defensor, Jerjes Justiniano, quien salió a refutar la hipótesis de la Fiscalía sobre su paradero.

Jerjes Justiniano sostuvo que en las próximas horas presentará la información sobre el paradero de su defendido para que sea notificado oportunamente por las autoridades respecto a las investigaciones en su contra por el caso Prestín.

Perovic se encuentra en calidad de denunciado, proceso que el Ministerio Público abrió de oficio y apunta a los delitos por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

En este contexto, el abogado de Perovic sostuvo que su defendido no ha sido notificado hasta la fecha y no corresponde que sea convocado por edictos de prensa, ya que se revelará su paradero exacto en Argentina y no así en Perú, según reiteró el abogado.

"Parece que la Inteligencia de la Policía no es tan inteligente porque Sergio Perovic no está en Perú, está en Argentina No lo pueden notificar por edicto de prensa porque eso se publica cuando se desconoce el paradero y yo voy a hacer conocer el paradero para que lo notifiquen por los conductos regulares", remarcó Justiniano.

Respecto a la salida de Perovic de territorio boliviano, el abogado admitió que esta se dio de manera irregular, pero lo justificó al señalar que, en los allanamientos realizados por la Fiscalía en las propiedades compartidas con Angélica Sosa, se secuestró su documentación personal.



"Hay una serie de requisitos que se necesita para poder salir del país, entre ellos aspectos administrativos como la prueba PCR, que se lo piden 24 horas de anticipación, por lo que él (Perovic) tiene que elegir entre ir a ver a su madre urgente (afectada por su salud) y cumplir con procesos administrativos. Y opta por el primero. Además, él es argentino por lo que puede ingresar sin problemas", justificó el jurista.

Por otro lado, manifestó que la alerta migratoria es una medida administrativa para que se dé aviso al Ministerio Público si alguien sale de Bolivia y no tiene por qué haber una orden de aprehensión, tema que ve exagerado y considera que es una persecución ilegal.

