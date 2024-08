Ninguna entidad investigó la violación a los DDHH del asalto al hotel Las Américas

La última resolución de rechazo fue emitida por la comisión de fiscales conformada por Marioly Tórrez y Daniel Ortuño el 25 de abril de 2024. Allí se establece que los elementos de prueba son insuficientes para seguir investigando y presentar imputación. La Fiscalía se sustenta en el Artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Señala que toda persona inculpada de delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Notificación a las víctimas

Los fiscales emitieron 47 requerimientos a entidades públicas y privadas para tener mayores elementos sobre los hechos denunciados, pero no fueron respondidos.

“Asimismo que desde el inicio de la investigación se informó al juez que hasta la fecha no se presentaron Mario Tadic y Elód Tóásó, para prestar sus declaraciones sobre los hechos. Ante la ausencia se procedió a oficiar a las diferentes entidades públicas y privadas para poder dar con el paradero de los mismos toda vez que sus declaraciones son indispensables para lograr la identificación de los autores de este hecho ilícito y así llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados”, señala parte del fundamento de la Fiscalía.

Desconocen a los denunciados

Juicio ante la Corte IDH

La carta dirigida a la canciller Celinda Sosa por Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo Adjunto de la CIDH señala: “Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia, en nombre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en atención a la Nota PGE-DESP Nº 1699/2024 del 11 del mes en curso mediante la cual su Ilustre Gobierno solicita una prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº 394/21. Al respecto, me permito informar al Gobierno que la prórroga solicitada no ha sido otorgada. En consecuencia, cumplo con comunicarle que, en la fecha, la CIDH presentó el Caso Nº 13.546 - Mario Tadic Astorga y otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 51.1 de la Convención Americana y 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana. Además, adjuntó una copia a la misión permanente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Un informe presentado por la CIDH hace dos años dice que “constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía de Santa Cruz no fueron considerados, porque todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir”. Esa noche, Morales se encontraba en Venezuela, mientras que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, había viajado a Brasil. El Gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal”.

Juez ratifica comisión fiscal

El juez vuelve a insistir, mediante un auto la conformación de una comisión de fiscales. Aseguró que pese a la comisión fiscal se evidenció que aún no se ha demostrado la celeridad y exhaustividad necesarias en el fondo.

“El argumento de la Fiscalía General, sobre la extrañeza de la solicitud de oficio emitida por este juzgado es inexacto y no contribuye al avance del proceso por lo que bajo un respeto profesional no me pronunciaré a ese exabrupto”, señala el juez en respuesta a la Fiscalía.