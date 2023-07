Niños heridos tras caída de un micro a un canal están fuera de peligro

"Ellos (los niños) tienen algunos golpes y una cortadura, pero nada grave; están estables. Me dijeron que, cuando ocurrió el accidente, lograron agacharse, creo que eso amortiguó las lesiones", comentó la mamá.

Según las investigaciones preliminares del caso, estas tres personas estaban sentadas detrás del chofer, en el asiento doble. Pedro Paz se dirigía a su primer día de trabajo luego de una larga temporada de descanso debido a una enfermedad. El hombre se dedicaba a la venta de material de construcción.



Don Pedro y sus dos nietos fueron trasladados de emergencia, por paramédicos, hasta la clínica Vitalvid, ubicada en la avenida Tres Pasos Al Frente. Hasta el lugar llegaron los familiares para conocer su estado de salud, cuando uno de los galenos le confirmó la trágica noticia del deceso.



“A mi suegro le pedí que cuidara a mis hijos porque yo estaba yendo a trabajar. Él me dijo que sí y que iba a llevar a mis hijos a su trabajo, pero no pasaron ni diez minutos cuando me llamaron para decirme que se había accidentado”, afirmó la madre de los dos pequeños.



Julio Dávila, médico de la clínica Vitalvid, informó que producto del accidente el adulto mayor fue derivado a terapia intensiva debido a que sufrió una fractura de pelvis, una fractura del fémur y traumatismo cervical.