“No es toda la sociedad, pero sí preocupa”, Monseñor Leigue condena los infanticidios, feminicidios y el narcotráfico

“En este ambiente en que vivimos, donde hay tantos problemas, incertidumbre, dolor y tristeza por todo lo que pasa, como son los femicidios, infanticidios, narcotráfico y droga, hoy el señor nos dice: ‘no tengan miedo’. Estas cosas que están pasando, si bien no es toda la sociedad, preocupan”, manifestó monseñor René Leigu e en su homilía dominical en referencia a los hechos de violencia que han enlutado a las familias bolivianas y conmocionado a la sociedad.

Ante estos hechos, Leigue pide a los fieles no perder la fe en Dios para no caer en el desánimo. “Yo estoy confiado de que el Señor está conmigo y es eso, la presencia de Dios está ahí. Podemos tener problemas, muchas dificultades, preocupaciones, dolor por todo lo que pasa, pero, a pesar de eso, Dios está ahí y esa es la confianza que tenemos; por lo tanto, la palabra del Señor que nos dice no tengan miedo, eso nos da ánimo para seguir adelante”, dice haciendo referencia a pasajes bíblicos.