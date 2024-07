El secretario de Hacienda participó esta tarde en la sesión de la ALD. Expuso la situación financiera que atraviesa la Gobernación y pidió el apoyo de los legisladores para paralizar el incremento salarial que corresponde al sector salud.



"No estamos en condiciones de aumentar el sueldo al sector salud, ni a ningún sector, ya que no contamos con la liquidez", justificó con el informe presentado en la ALD:



El aumento presupuestario requerido para atender al sector salud supone un incremento anual de Bs 7,5 millones. La Gobernación cubre el salario de 1,720 funcionarios, "que no son competencia departamental, sino una competencia nacional que la Gobernación ha venido cubriendo durante los últimos años", complementó.