No hay capturas por caso de secuestro y torturas, pese a que hay 4 encapuchados identificados

Escucha esta nota aquí

Al menos cuatro sujetos encapuchados armados, fueron plenamente identificados y ya se libró mandamientos de apremio en su contra para que respondan por secuestro, torturas y vejámenes cometidos contra periodistas, policías y trabajadores de la propiedad Las Londras, en la jurisdicción de Guarayos, el jueves pasado.



La comisión de fiscales integrada por Roberto Ruiz, Delmy Guzmán e Iván Quintanilla, emitió órdenes de aprehensión contra cuatro de los sujetos que fueron identificados gracias a la comparación de fotografías.



Las víctimas, entre policías y periodistas, no solo que prestaron sus declaraciones, sino que acudieron ante los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para hacer un reconocimiento de un muestrario de fotografías y hacer comparaciones hasta la identificación.



Citaron al director del INRA



A la par de la identificación de al menos cuatro de los responsables de los actos violentos registrados en Las Londras, la comisión fiscal también emitió órdenes de apremio contra el director del INRA de Santa Cruz, Adalberto Rojas, para que se presente mañana en calidad de testigo, sin descartarse la posibilidad de ampliar las pesquisas en su calidad de investigado.



La citación se emitió después que Adalberto Rojas, llegara a Las Londras el viernes, un día después del secuestro y torturas a periodistas, policías y trabajadores, para reunirse con los encapuchados armados que lo recibieron con aplausos, abrazos y guirnaldas. Al siguiente día, o sea el sábado arribó a Las Londras, un contingente de más de 200 policías fuertemente armados, pero ya no encontraron nada.



Declara y deja cámara baleada



Percy Suárez, el camarógrafo que fue sometido a torturas, acudió la tarde de ayer a la Felcc junto a su abogada Raquel Guerrero. Era el único del grupo de los periodistas que no había declarado, porque el viernes pasado se encontraba mal de salud. Esta vez llegó a la Felcc con cámara en mano, que era su herramienta de trabajo, que el jueves los encapuchados, le arrebataron y la destruyeron a tiros en Las Londras.



La cámara que portaba, de la empresa de la red televisiva ATB, con la que logró filmar en Las Londras imágenes clave del ataque del grupo armado, quedó en la Felcc y será sometida a un peritaje por peritos del Instituto de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (Iitcup).



Percy Suárez reveló que el jueves todos fueron víctimas de un atentado a sus vidas, secuestrados, torturados, vejados por avasalladores fuertemente armados con los rostros cubiertos. Durante su declaración pidió garantías constitucionales porque está convencido que está frente a una maquinaria de poder y que al final siente temor y tiene una familia.

La tarde de ayer se sumó a las declaraciones uno de los pilotos que el jueves pasado acudió a Las Londras trasladando a los periodistas. El aviador declaró en calidad de testigo y reveló que su misión solo fue llevar a los pasajeros, pero que la nave también corrió peligro por los disparos de grupos armados que habían tomado Las Londras.



Más citaciones a involucrados



La comisión de fiscales tiene una lista de personas que serán convocadas a declarar, muchas en calidad de investigadas y otras de testigos. Las citaciones y análisis de todo el equipo de fiscales y agentes de la Felcc, surgen luego de que periodistas acudieron la tarde de ayer y dieron más luces con la identificación de rostros de los encapuchados armados que atacaron y los sometieron de forma violenta.



El fiscal departamental, Róger Mariaca, manifestó que habrá resultados, que las investigaciones avanzaron de manera sustancial. “No habrá contemplación, les aseguro que todo se aclarará, les pedimos paciencia”, dijo.







Forenses certifican grave daño físico y sicológico



Hay impedimento por costillas rotas y crudos testimonios de degradantes acciones violentas.



Luego de que los cuatro policías, incluyendo un coronel, así como siete periodistas y trabajadores de Las Londras, prestaron sus declaraciones ante la comisión de fiscales y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fueron enviados ante forenses para que se sometan a las valoraciones.



La mayoría de los trabajadores de la prensa que acudieron por orden fiscal, recibieron las certificaciones, con varios días de impedimento por haber recibido golpes, patadas, cachazos con armas de fuego. Entre los afectados figuran dos de la red Uno, dos de Unitel, uno de ATB, uno de PAT y uno del diario EL DEBER.



Uno de los policías resultó ser el más afectado de forma física al haber sufrido rotura de costillas, por lo que recibe atención médica.



Sin embargo, ante los peritos forenses, los afectados no solo que se sometieron a valoraciones físicas sino que revelaron hechos calificados como vejámenes. Entre los periodistas una mujer, reveló ante los forenses que lo que sufrió fue realmente degradante y una humillación, que difícilmente podrá borrar de su mente.



Las valoraciones forenses, ya forman parte del cuadernillo de investigaciones de la Fiscalía como pruebas acumuladas contra los encapuchados armados, que tendrán que responder ante la justicia.



Lea también Santa Cruz Tras asentamientos en Las Londras, director del INRA admite fuga de información sobre tierras en litigio Adalberto Rojas dijo que "es muy difícil evitar la fuga de datos sobre resoluciones" y aseguró que esto se da desde que se conocen las determinaciones del INRA nacional en La Paz

​