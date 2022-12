"No hay expectativa positiva (sobre la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho)", afirman desde la Gobernación

"Lamentablemente no estamos en un estado de derecho. En el mejor de los casos nos toque un juez probo, consciente, pero qué pasará por la cabeza de esta autoridad. ¿Si libero al gobernador, qué me van a hacer a mi? Entonces, no tenemos expectativas positivas al respecto, porque no hay una independencia del Poder Judicial, no existe, en realidad es un instrumento del partido de Gobierno", remarcó Suárez, en una entrevista realizada en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.