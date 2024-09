No hay recursos para alimentar a bomberos en Concepción

No hay recursos económicos ni alimentos para atender a los bomberos forestales y personal de apoyo que llega para apagar los incendios forestales, en Concepción.



Rubén Sánchez, presidente del Control Social, dijo que los víveres que fueron donados por el Mercado 10 de Mayo, ya se agotaron y no hay con qué preparar la olla común.



Pese a que se declaró desastre departamental por incendios forestales, no llega aún la ayuda a Concepción y la situación es desesperante, explicó el dirigente.



En este sentido, Sánchez hizo un llamado a la población, instituciones y organizaciones a solidarizarse haciendo llegar su aporte en productos comestibles al centro de acopio ubicado en el Control Social.



El domingo llegó de La Paz un contingente de 86 policías para sumarse a los bomberos voluntarios y militares que están en primera línea del fuego.



“A ellos debemos darles alimentación y no hay recursos. Pido a la población dejar la apatía. Nosotros ya no sabemos qué hacer”, indicó el representante de la sociedad civil.



El Gobierno municipal ya agotó todos sus recursos y se aguarda que se agilice la ayuda de los niveles del Gobierno nacional y departamental.