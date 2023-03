"No le mienta a la población, no le mienta a Yapacaní", le dicen al ministro Montaño desde la Gobernación

"Señor ministro (Montaño) no le mienta a la población, no le mienta a Yapacaní ", remarcó el secretario Borda a tiempo de hacer referencia a los Bs 150 millones que indicó el ministro que la Gobernación tenía, pero que "también deben cubrir salud, educación, entre otras necesidades".

No obstante, aclaró que " no vamos a tolerar que se paralicen estos y otros proyectos, tales como el de Okinawa - Parque Industrial, porque el ministro no firma la solicitud de priorización sectorial".

El secretario departamental remarcó que Santa Cruz no es solo Yapacaní, sino que hay otras provincias que también demandan atención y necesidades. "Santa Cruz también es Buena Vista, Okinawa, Los Troncos, etc. No trate de tapar su ineficiencia con política, con política no se construye carretera", afirmó Borda.