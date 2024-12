“No me temblará la mano”: Jhonny Fernández da ultimátum al transporte y advierte con quitar autorizaciones

El paro del transporte público en Santa Cruz de la Sierra llegó a su tercer día, mientras el alcalde Jhonny Fernández lanzó un ultimátum a los micreros: si no reanudan el servicio antes de la medianoche, perderán sus autorizaciones para operar.



“Hemos sido claros. Si no trabajan tres días consecutivos, como dice la norma, sus autorizaciones quedarán anuladas. No vamos a tolerar más abusos contra la ciudadanía”, aseguró Fernández en conferencia de prensa.