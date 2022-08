“No me van a ver pidiendo misericordia, no me van a achicopalar”, Zvonko tras ver a su padre en Palmasola

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic Rivera, pudo ingresar a la cárcel de Palmasola para ver a su padre Zvonko Matkovic Fleig, ex prefecto cruceño, y al salir dijo que ya pasó por una situación similar y que no pedirá “misericordia”.

“No me van a ver pidiendo misericordia, no me van a achicopalar. Ya hemos pasado por una situación similar y mi padre, pese a su salud, me ha demostrado su fortaleza”, indicó.

"Hace unos pocos días salió una noticia que nuestro caso, por el proceso inventado de terrorismo por el gobierno del MAS el 2009, iba a ser tratado en la CIDH. Y sintomáticamente, hoy la "justicia masista" (digo justicia entre comillas) responde con la detención de mi padre en Palmasola, la misma carcel donde me tuvieron injustamente por más de 10 años.



Quiero decirle a los cruceños y bolivianos que se han preocupado por este nuevo atropello que, desgraciadamente, se trata otra vez de la consumación de un acto judicial totalmente temerario, tendencioso e inconstitucional.



Producto de las extorsiones sufridas por mi familia el año 2009 cuando el Gobierno de Evo Morales ordenó que se me persiga a mí y a mi familia, cuando luchábamos por la autonomía, la empresa de mi padre terminó cerrando y quebrando. A causa de dicha quiebra, se le iniciaron juicios laborales, los cuales han sido asumidos por mi padre, quien ha cumplido con rematar judicialmente los bienes de su empresa para cubrir el pago de las deudas laborales de la misma.



El dinero para pagar las deudas laborales, producto del remate de la empresa de mi padre, ya se encuentra en las arcas del poder judicial. Pero, apesar de eso se ordenó la detención de mi padre.



Esto claramente obedece a una intención de amedrentamiento y persecución política contra mi familia, exigimos a las autoridades judiciales restituir los derechos de mi padre y proceder de forma inmediata con su liberación.



Al gobierno masista quiero dejarle en claro: no nos intimidaron antes y no lo harán ahora. Seguiremos firmes defendiendo los intereses de nuestra región. Mi familia, a pesar del abuso judicial que no para, nunca dejará de luchar por Santa Cruz".