"No me voy a ir aunque me pongan 100 alacranes": Viceministra acusa a la Gobernación de poner un escorpión en su oficina

“Están colocando alacranes en la oficina donde me estoy reuniendo , ustedes han verificado en vivo, ese alacrán lo ha visto mi secretaria. Acabamos de llegar para mi entrevista en vivo, cómo puede ser que aparezca un alacrán acá”, cuestionó Hidalgo.

“No puede ser que quieran intimidarme, asustarme, no me voy ir de Santa Cruz. Yo soy una persona alteña, estoy viniendo a trabajar por los niños”, remarcó Hidalgo.

Según el ministro de Salud, Jeyson Auza, los recursos son el saldo del presupuesto asignado en la gestión 2022, que no fueron ejecutados por la Gobernación . “Solamente de la gestión 2022 el Gobierno Departamental de Santa Cruz ha dejado 17.922.119 bolivianos que debería haber gastado y no lo hizo”, precisó la autoridad.

“Tanto la Gobernación como el Sedes tienen la obligación de cumplir, el dinero está desde el 2 de enero de este año, y saldos para poder utilizar (…) Voy a esperar a las 10:00 para trabajar y no me voy a ir aunque me pongan 100 alacranes acá, por favor la población tiene que darse cuenta que la lucha es para salvar la vida de los niños”, enfatizó Hidalgo.