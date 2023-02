"No se aplica": Maestros de Santa Cruz marchan en rechazo a la nueva malla curricular

Osman Cabrera, máximo dirigente de los maestros urbanos de Santa Cruz, dijo que el Gobierno aumentó el contenido y no así la carga horaria para implementar las nuevas materias, pero de eso “no quiere hablar”. “Queremos una nueva mallar curricular, pero que nazca de las verdaderas necesidades de la educación y de la experiencia de los maestros”, manifestó el dirigente.

Según Cabrera, en algunos colegios no hubo clases este miércoles debido a que los maestros ejercieron su derecho a la protesta. Adelantó que, en caso de no ser escuchados, llevarán a cabo nuevas movilizaciones y que, por el momento, han decidido no acatar la implementación de las nuevas materias, que incluye robótica, ajedrez, entre otros.