“No tenemos medios ni condiciones para luchar”, dice el policía enviado a prisión por el caso ‘narcovuelo’

El policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Rodrigo López Chumacero, fue enviado por 90 días a la cárcel de Palmasola tras ser imputado por la Fiscalía por su participación en el caso ‘narcovuelo’ desde el aeropuerto Viru Viru.



El fundamento de la Fiscalía de Sustancias Controladas y la Felcn inclinó la balanza al final porque se presentaron evidencias de que el uniformado el día del embarque del cargamento de droga fue captado por una cámara de seguridad observando todos los movimientos realizados para esa operación ilícita y no dijo nada, no dio parte del hecho considerado como un delito de tráfico de drogas.



La confesión del policía



El policía fue aprehendido en su misma fuente de trabajo, la Felcn, y luego presentado ante la justicia.



Tras la fundamentación de los fiscales antinarcóticos que lo imputaron por tráfico de sustancias controladas y confabulación y solicitaron su detención en Palmasola. La jueza -antes de emitir su veredicto- le dio la palabra al policía Rodrigo López Chumacero, para que haga su defensa material.



Le dijo a la jueza que “no tenemos medios ni condiciones para luchar contra el narcotráfico. El personal de la Felcn es reducido, no recibimos capacitación, talleres y no estamos capacitados”.



Dijo que ese día cumplió su labor y que su trabajo de seguridad terminó en plataforma. “Hasta ahí termina nuestra función, según procedimiento. El cargamento quedó a cargo de personal de emergencia en zona estéril. Tengo mis hijas menores que sufren de enfermedad de epilepsia. Soy inocente”, dijo. Reveló que no tiene información aparte de la que recibe de sus camaradas que salen de turno. Agregó que se realiza un sorteo cada día para cumplir las funciones en diferentes puntos.



El abogado del policía, Álvaro La Torre, manifestó que su cliente es inocente por lo que pidió libertad irrestricta. Afirmó que seis precintos de seguridad colocados por su defendido fueron violentados por personal de BoA y Naabol en la zona estéril. Además, de que los precintos de seguridad verificados en España no son los que colocaron su cliente y camaradas, sino son otros, fueron cambiados por personal de BoA y Naabol. “Mi defendido dejó en plataforma 118 kilos de mercadería, después aparecieron los 478 kilos de droga”, dijo Álvaro La Torre.



Con el policía ya suman 10 los detenidos en la cárcel en el caso investigado desde hace más de un mes. La versión del policía ante la jueza coincide con un informe de la anterior comisión fiscal en su allanamiento en Cochabamba donde se señala que el aeropuerto Jorge Wilstermann, no dispone de controles -peor de cámaras de seguridad- que están deterioradas.



La nueva comisión fiscal asegura que hay actos pendientes como la emisión de citaciones, entre las cuales no se descarta convocar a personal de los ministerios de Obras Públicas, de Gobierno, de Naabol, de BoA y de la Felcn.



Siete laboratorios destruidos



Mientras tanto el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la destrucción de siete laboratorios de cristalización de cocaína en pleno trópico de la zona de Chapare y el Tipnis.



Del Castillo aseguró que con la incursión por parte de agentes de la Felcn se afectó al narcotráfico con más de 2 millones de dólares.



Lo inusual para los policías fue detectar que uno de los laboratorios tenía un altar con la imagen de San Jorge, al que se encomendaban los narcotraficantes.



Seis de los laboratorios estaban asentados en la provincia Chapare (Cochabamba) y uno en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) del Beni. La mayoría de estos colindantes a los ríos de la zona.



La destrucción de los laboratorios tomó más de 20 horas de trabajo continuo. Uno de los laboratorios estaba ubicado cerca del río Chichicatata, que conecta con el río San Pedro del sindicato Valle Alto de nueva Tacopaya, en el municipio de Villa Tunari, provincia Chapare.