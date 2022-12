"No voy a permitir que usen mi nombre como trofeo", dice Forfori al salir de la Fiscalía; seguirá defendiéndose en libertad

Luego de que la exdirectora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, presentara su declaración informativa ante la Fiscalía la tarde de este viernes 9 de diciembre, esta podrá defenderse en libertad. La acusada aseguró que no es política y que no permitirá que usen su nombre como un trofeo . Esto en el marco de la investigación del caso QR, que destapó hace unos días el concejal Juan Carlos Medrano.

Al salir de las instalaciones del Ministerio Público aseguró que fue "a desmentir. Estoy siendo sometida a una investigación, no tengo por qué irme, sé cómo son las cosas realmente. No voy a huir" , aseguró.

Agregó que "no soy política. Entré (a la Alcaldía) con el objetivo de trabajar y embellecer a mi ciudad, soy técnica, soy operativa, soy arquitecta. No soy abogada ni política. Y no voy a permitir que utilicen mi nombre como trofeo político, por pugnas, por mayor poder. Ojalá que esto sea por el bien de la ciudad y no por otros intereses", remarcó la exdirectora.