"Nos dieron plomo y nos vamos a defender, ahora sí, con armas. No tengo miedo": intercultural que amenaza es prófugo del secuestro en Las Londras

Nicolás Ramírez Taboada, de la Federación Intercultural San Julián , perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-La Londras, amenaza con armas y con una wiphala en la mano luego de la muerte de un intercultural el sábado pasado, en medio de una disputa por tierras en Guarayos , que además tiene nueve personas heridas . “Esto no va a quedar impune. Ahora sí vamos a agarrar armas y nos vamos a hacer respetar ” vocifera, con el féretro a sus espaldas y amenazando que se viene una “segunda revolución agraria”.

También se estrelló contra los medios y en especial con esta casa periodística: "El periódico El Deber es una lacra", molesto por la cobertura periodística a los avasallamientos en Guarayos, y en especial, al caso Las Londras, que consistió en una toma violenta, que además secuestró a periodistas y policías, hecho criminal que no avanza en los estrados judiciales y que tiene a tres implicados con detención domiciliaria y dos sin ser aprehendidos aún.

Amenazante expresó que es un dirigente y que da la cara: "Aquí estoy, les doy la cara. Se metieron con San Julián. Nos dieron plomo y voy a ser claro y sincero, nosotros nos vamos a defender, ahora sí, con armas. No tengo miedo. Nosotros mañana planificaremos una operación armada".

Sin medir sus palabras, que quedaron registradas con video, hizo su declaratoria de guerra: "Señores autoridades, que quede bien claro, esto no va a quedar impune. Desde ahora nos declaramos en estado de emergencia. Nosotros no vamos a permitir más que un empresario arremeta contra dirigentes, que masacre compañeros. (Tampoco) vamos a permitir dirigentes vendidos, traidores. Ahora sí vamos a agarrar armas. Y nos vamos a hacer respetar. No hay por qué tener miedo. Si ellos tienen el derecho de usar armas de grueso calibre, atacar, matar a mis hermanos, masacrar a mis compañeros, nosotros también podemos. Estamos preparados".