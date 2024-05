Notifican a Camacho en el caso de supuesta falsificación de firma en documento oficial desde la cárcel

La información fue confirmada por el representante legal de Camacho, el abogado Martín Camacho, quien señaló a EL DEBER que la denuncia no tiene “asidero alguno”. Considera que se trata de “uno de los montajes más burdos del Gobierno” para mantener detenido al gobernador cruceño.

“Es un delito de imposible la falsificación de la propia firma. No puede cometerse un delito en desmedro de la propia persona. Es decir, pretender denunciar a alguien por un delito cometido supuestamente en contra de uno mismo es totalmente ilógico. En este caso, si existiera una falsedad, que no existe, Luis Fernando Camacho no podría ser denunciado, sino tendría que ser víctima", afirmó el jurista.